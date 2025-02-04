Влада Грузії хоче додатково посилити покарання для учасників протестів

Партія влади у Грузії анонсувала додаткові обмеження на проведення акцій протесту та посилення покарань.

Як повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда", про це оголосив виконавчий секретар "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе.

Серед змін, які хоче ухвалити партія – заборона проводити мітинги та зібрання у закритих приміщеннях без попередньої згоди власника, збільшення штрафів і термінів адмінарешту за дрібне хуліганство й вандалізм, непокору вимогам поліції та словесні образи поліції, блокування входів у будівлі судів.

Також хочуть збільшити покарання за словесні образи на адресу політиків і посадовців "пов’язані з їхньою діяльністю".

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У кримінальному кодексі хочуть передбачити нову санкцію у вигляді позбавлення волі на термін до 3 років за "публічне підбурювання до насильницьких дій".

Пропонують збільшити терміни за спротив поліції, погрозу застосування чи застосування сили до правоохоронців, ці дії пропонують кваліфікувати як тяжкі злочини.

Пропонують збільшити покарання за напад на співробітників поліції, держслужбовців або членів їхніх родин у разі скоєння цих дій групою осіб, неодноразово чи "у небезпечний спосіб".

Також пропозиції передбачають посилення покарання за завдання шкоди здоров’ю поліцейських.

Максимальний термін адміністративного арешту хочуть збільшити до 60 днів.

Перед цим "Грузинська мрія" ухвалила низку репресивних законів у грудні 2024 року. Серед іншого, тоді учасникам акцій протесту заборонили закривати обличчя.

Нагадаємо, у неділю на протестах у Тбілісі затримали понад 30 осіб, у тому числі деяких лідерів опозиції. Одного з них, Ніку Мелію, згодом відпустили.

У ЗМІ потрапили кадри жорстокого побиття людей після затримання.

Минулого тижня ЄС призупинив безвізовий режим для власників дипломатичних і службових паспортів Грузії. Цей крок буде радше символічним, оскільки грузинські посадовці мають, окрім дипломатичних, і звичайні паспорти. За ними безвіз діятиме і далі.