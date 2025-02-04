Власти Грузии хотят дополнительно ужесточить наказание для участников протестов

Партия власти в Грузии анонсировала дополнительные ограничения на проведение акций протеста и ужесточение наказаний.

Как сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда", об этом объявил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

Среди изменений, которые хочет принять партия – запрет проводить митинги и собрания в закрытых помещениях без предварительного согласия владельца, увеличение штрафов и сроков админареста за мелкое хулиганство и вандализм, неповиновение требованиям полиции и словесные оскорбления полиции, блокирование входов в здания судов.

Также хотят увеличить наказание за словесные оскорбления в адрес политиков и чиновников "связанные с их деятельностью".

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В уголовном кодексе хотят предусмотреть новую санкцию в виде лишения свободы на срок до 3 лет за "публичное подстрекательство к насильственным действиям".

Предлагают увеличить сроки за сопротивление полиции, угрозу применения или применения силы к правоохранителям, эти действия предлагают квалифицировать как тяжкие преступления.

Предлагают увеличить наказание за нападение на сотрудников полиции, госслужащих или членов их семей в случае совершения этих действий группой лиц, неоднократно или "опасным способом".

Также предложения предусматривают ужесточение наказания за причинение вреда здоровью полицейских.

Максимальный срок административного ареста хотят увеличить до 60 дней.

Перед этим "Грузинская мечта" приняла ряд репрессивных законов в декабре 2024 года. Среди прочего, тогда участникам акций протеста запретили закрывать лица.

Напомним, в воскресенье на протестах в Тбилиси задержали более 30 человек, в том числе некоторых лидеров оппозиции. Одного из них, Нику Мелию, впоследствии отпустили.

В СМИ попали кадры жестокого избиения людей после задержания.

На прошлой неделе ЕС приостановил безвизовый режим для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии. Этот шаг будет скорее символическим, поскольку грузинские чиновники имеют, кроме дипломатических, и обычные паспорта. По ним безвиз будет действовать и дальше.