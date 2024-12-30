Прем'єр Грузії відповів на критику законів, які підписав новий "президент"

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе відкинув критику низки законів, які підписав антизахідний "президент" Михеїл Кавелашвілі у день своєї інавгурації.

Заяву Кобахідзе наводить TV Pirveli, повідомляє "Європейська правда".

Низка правозахисників у Грузії виступили із критикою законів, які зокрема забороняють прикривати обличчя під час масових акцій, назвавши їх репресивними.

У відповідь грузинський прем’єр заявив, що стверджує, що заборона протестувальникам носити маски для обличчя була законною, "оскільки багато хто з них відчував спокусу вчинити злочини".

Реклама:

"Жоден закон не є репресивним. Жоден. Вони слугують поліпшенню системи. Маски і маски для обличчя найактивніше використовували під час скоєння злочинів. Якщо ви називаєте це репресивним, то само собою зрозуміло, що у вас є суб'єктивний інтерес", – зазначив Кобахідзе.

Загалом у "Законодавчому віснику" опубліковано 28 законів за підписом Кавелашвілі.

Серед них – поправки до закону "Про збори і масові маніфестації", на підставі яких учасникам акцій протесту заборонено закривати свої обличчя масками і будь-якими іншими засобами під час мітингів, а також використовувати лазерні пристрої та піротехніку.

Також Кавелашвілі підписав поправки до закону про держохорону, на підставі яких Саломе Зурабішвілі більше не матиме державної охорони.

Крім того, він підписав поправки до закону про державну службу, які, на думку правозахисників, спрощують звільнення співробітників за політичними мотивами.

29 грудня в парламенті Грузії відбулася інавгурація Михеїла Кавелашвілі, якого не визнають чинна глава держави Саломе Зурабішвілі, опозиція і значна частина міжнародних партнерів країни.

Радимо також ознайомитися із Editorial "Європейської правди" про те, чому Київ має якнайшвидше змінити політику щодо Грузії та чому не повинен визнавати нового президента Грузії.