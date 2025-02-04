Столтенберг підтвердив, що стане міністром в уряді Норвегії

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що погодився на посаду міністра фінансів в оновленому уряді Норвегії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву з цього приводу опублікували на сайті Мюнхенської безпекової конференції.

Єнс Столтенберг підтвердив, що піде в оновлений норвезький уряд як міністр фінансів.

"Для мене є великою честю це прохання допомогти моїй країні у важливий період. Ретельно обдумавши виклики, що стоять перед нами, я вирішив прийняти пропозицію прем’єра Стьоре працювати міністром фінансів", – зазначив він.

Реклама:

Столтенберг додав, що не відмовляється від погодженої раніше ролі голови Мюнхенської безпекової конференції та "інших зобов’язань" і повернеться до них, коли період роботи в уряді завершиться.

"Я вдячний за рішення тимчасово звільнити мене від виконання обов’язків на час, поки я ще раз послужу своїй країні. Я залишатимусь долученим до діяльності Мюнхенської безпекової конференції та її численних заходів у тих обсягах, як мені дозволятиме нова посада", – повідомив він.

Нагадаємо, призначення Столтенберга відбувається у рамках оновлення норвезького уряду через "розлучення" лейбористів з партнерами-центристами. Посаду міністра фінансів до цього обіймав лідер центристів Трюгве Салгсвольд Ведум.

Внаслідок виходу центристів з уряду пішли у відставку вісім міністрів, у тому числі міністр оборони, а їх замінять представники лейбористів. Таким чином, у Норвегії вперше за 25 років складеться ситуація, коли увесь уряд представлений однією політсилою. Останній раз так було з першим урядом Єнса Столтенберга у 2000-2001 роках.

Єнс Столтенберг вперше отримав посаду у норвезькому уряді в 1993 році і вперше став прем’єром у 2000 році, хоча найбільше відомий прем’єрством у 2005-2013 роках. До посади генсека НАТО Столтенберг деякий час був лідером Лейбористської партії і передав цю роль Йонасу Гару Стьоре.