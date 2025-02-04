Столтенберг подтвердил, что станет министром в правительстве Норвегии

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что согласился на должность министра финансов в обновленном правительстве Норвегии.

Как сообщает "Европейская правда", заявление по этому поводу опубликовали на сайте Мюнхенской конференции по безопасности.

Йенс Столтенберг подтвердил, что пойдет в обновленное норвежское правительство как министр финансов.

"Для меня является большой честью эта просьба помочь моей стране в важный период. Тщательно обдумав стоящие перед нами вызовы, я решил принять предложение премьера Стёре работать министром финансов", – отметил он.

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Столтенберг добавил, что не отказывается от согласованной ранее роли председателя Мюнхенской конференции по безопасности и "других обязательств" и вернется к ним, когда период работы в правительстве завершится.

"Я благодарен за решение временно освободить меня от исполнения обязанностей на время, пока я еще раз послужу своей стране. Я буду оставаться приобщенным к деятельности Мюнхенской конференции по безопасности и ее многочисленных мероприятий в тех объемах, как мне будет позволять новая должность", – сообщил он.

Напомним, назначение Столтенберга происходит в рамках обновления норвежского правительства из-за "развода" лейбористов с партнерами-центристами. Должность министра финансов до этого занимал лидер центристов Трюгве Салгсвольд Ведум.

В результате выхода центристов из правительства ушли в отставку восемь министров, в том числе министр обороны, а их заменят представители лейбористов. Таким образом, в Норвегии впервые за 25 лет сложится ситуация, когда все правительство представлено одной политсилой. Последний раз так было с первым правительством Йенса Столтенберга в 2000-2001 годах.

Йенс Столтенберг впервые получил должность в норвежском правительстве в 1993 году и впервые стал премьером в 2000 году, хотя больше всего известен премьерством в 2005-2013 годах. До должности генсека НАТО Столтенберг некоторое время был лидером Лейбористской партии и передал эту роль Йонасу Гару Стёре.