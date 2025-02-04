Президент Словаччини запевнив, що жодна з коаліційних партій не хоче виходу країни з ЄС і НАТО

Президент Словаччини Петер Пеллегріні, запевнив, що ні лідери коаліційних партій, ні голова опозиційної KDH не хочуть і не готуються до виходу Словаччини з Європейського Союзу і НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агенція TASR.

Пеллегріні виступав у вівторок після зустрічі з лідерами коаліційних партій Smer-SD, "Голос", Словацької національної партії (SNS) та опозиційного Християнсько-демократичного руху (KDH).

Пеллегріні заявив, що, таким чином, він вважає одну з причин регулярних демонстрацій – побоювання, що Словаччина може вийти з ЄС і НАТО, – неактуальною.

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"Я хочу запевнити всіх громадян Словацької Республіки, що ніхто з нинішніх лідерів політичних партій не готує і не бажає виходу Словаччини з Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору.

Тому одна з головних причин, яка є предметом регулярних демонстрацій, не є актуальною", – заявив Пеллегріні, який був лідером партії "Голос" до того, як минулого року обійняв посаду глави словацької держави.

Окрім голів трьох урядових партій, включаючи прем'єр-міністра та голову партії Smer-SD Роберта Фіцо, на зустрічі з Пеллегріні також був присутній голова опозиційного KDH. Опозиційний "Рух за Словаччину" колишнього прем'єр-міністра Ігоря Матовича, який є гострим критиком Пеллегріні, не отримав запрошення на зустріч. Соціалістична партія та інша опозиційна партія "Свобода і солідарність" не прийшли на зустріч.

Вони виправдовували це, наприклад, тим, що це була чергова спроба медійної гри і прикриття кроків урядової коаліції, які віддаляють Словаччину від її західних партнерів.

На зустрічі в президентському палаці не була присутня також найбільша опозиційна партія "Прогресивна Словаччина", яка назвала це зібрання пасткою для опозиції; за словами голови партії Міхала Шимечки, напрямок руху країни перебуває під загрозою через кроки уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Після повернення словацької парламентської делегації з Москви віцеспікер словацького парламенту Тібор Гашпар допустив можливість виходу Словаччини з Європейського Союзу, хоча і назвав цей крок крайнім заходом.

У відповідь на ці слова у січні в ряді словацьких міст пройшли акції протесту під гаслом "Словаччина – це Європа". У зв'язку з цими подіями прем'єр-міністр Фіцо заявив, що демонстрації були організовані на основі брехні, і що уряд не готує вихід Словаччини з ЄС.

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