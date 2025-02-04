Президент Словакии заверил, что ни одна из коалиционных партий не хочет выхода страны из ЕС и НАТО

Президент Словакии Петер Пеллегрини, заверил, что ни лидеры коалиционных партий, ни председатель оппозиционной KDH не хотят и не готовятся к выходу Словакии из Европейского Союза и НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство TASR.

Пеллегрини выступал во вторник после встречи с лидерами коалиционных партий Smer-SD, "Голос", Словацкой национальной партии (SNS) и оппозиционного Христианско-демократического движения (KDH).

Пеллегрини заявил, что, таким образом, он считает одну из причин регулярных демонстраций – опасения, что Словакия может выйти из ЕС и НАТО, – неактуальной.

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"Я хочу заверить всех граждан Словацкой Республики, что никто из нынешних лидеров политических партий не готовит и не желает выхода Словакии из Европейского Союза и Организации Североатлантического договора.

Поэтому одна из главных причин, которая является предметом регулярных демонстраций, не является актуальной", – заявил Пеллегрини, который был лидером партии „Голос" до того, как в прошлом году занял пост главы словацкого государства.

Кроме глав трех правительственных партий, включая премьер-министра и председателя партии Smer-SD Роберта Фицо, на встрече с Пеллегрини также присутствовал председатель оппозиционного KDH. Оппозиционное "Движение за Словакию" бывшего премьер-министра Игоря Матовича, который является острым критиком Пеллегрини, не получил приглашения на встречу. Социалистическая партия и другая оппозиционная партия "Свобода и солидарность" не пришли на встречу.

Они оправдывали это, например, тем, что это была очередная попытка медийной игры и прикрытия шагов правительственной коалиции, которые отдаляют Словакию от ее западных партнеров.

На встрече в президентском дворце не присутствовала также крупнейшая оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия", которая назвала это собрание ловушкой для оппозиции; по словам председателя партии Михала Шимечки, направление движения страны находится под угрозой из-за шагов правительства премьер-министра Роберта Фицо.

После возвращения словацкой парламентской делегации из Москвы вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар допустил возможность выхода Словакии из Европейского Союза, хотя и назвал этот шаг крайней мерой.

В ответ на эти слова в январе в ряде словацких городов прошли акции протеста под лозунгом "Словакия – это Европа". В связи с этими событиями премьер-министр Фицо заявил, что демонстрации были организованы на основе лжи, и что правительство не готовит выход Словакии из ЕС.

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