ЕС хочет скорейших переговоров с США, чтобы предотвратить торговую войну с Трампом

Евросоюз хочет как можно быстрее начать переговоры с Соединенными Штатами относительно запланированных президентом Дональдом Трампом тарифов.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил во вторник еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович, его слова приводит агентство Reuters.

Шефчович, выступая перед встречей министров для обсуждения вопросов торговли и конкурентоспособности ЕС, сказал, что он хочет "скорейшего взаимодействия", и ждет подтверждения назначения кандидатуры Трампа на должность министра торговли, финансиста Говарда Лутника.

"Мы готовы к немедленному взаимодействию и надеемся, что благодаря этому быстрому взаимодействию мы сможем избежать мер, которые могут повлечь значительные нарушения важнейших торговых и инвестиционных отношений на этой планете", – сказал он журналистам.

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Дональд Трамп неоднократно жаловался на дефицит торгового баланса США с 27 странами ЕС и угрожал ввести пошлины на товары из Евросоюза.

Президент Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен сказала, что первоочередным приоритетом исполнительной власти ЕС является работа над многими сферами, где интересы ЕС и США совпадают, такими как критические цепи поставок и новые технологии.

В своей речи в Брюсселе она заявила, что ЕС готов к жестким переговорам, чтобы решить проблемы и заложить основы для более прочного партнерства.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас ранее подчеркнула, что потенциальная "торговая война" между США и Европой была бы во вред обеим сторонам.

Подробнее на эту тему – в статье Дональд Трамп меняет торговые правила для мира. Что должна делать Украина.