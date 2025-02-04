Лідер проросійської Партії соціалістів Молдови Ігор Додон помріяв про "молдовські землі України", які нібито "ділять" деякі політики Європейського Союзу.

Про це він заявив після повернення з Москви, пише NewsMaker, передає "Європейська правда".

Додон вирішив "зробити зауваження деяким політикам Європейського Союзу, Румунії та інших, які вже ділять землі України".

"По-перше, ті землі, які ви називаєте – історично вони молдовські, деякі з них. Там і зараз проживають сотні тисяч молдован на своїй землі, і вони розмовляють "молдовською мовою", – сказав він.

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Також він заявив, що "радянську Молдову, позбавили статусу морської держави".

"У нас забрали південь країни і північ незаконним рішенням у середині минулого століття, провівши так звану реформу Хрущова", – поскаржився проросійський політик.

Зазначимо, нещодавно ультраправий румунський політик Келін Джорджеску відзначився неодноразовими згадками про "румунські території України", повторив тези російської пропаганди про те, що "Україна вигадана держава" і назвав президента Володимира Зеленського "напівдиктатором".

"Світ змінюється. Кордони будуть змінюватися. Ба більше – якщо кордони зміняться, то де будемо ми? У нас є Північна Буковина – інтерес. У нас є Буджак, у нас є Північний Марамуреш – правильно? Від колишнього... як воно називалося... Закарпаття! Є ще угорці... Львів, який залишиться з поляками, і Малоросія..." – заявив тоді Джорджеску.

У Міністерстві закордонних справ Румунії після висловлювань Джорджеску підтвердили непохитну підтримку українського суверенітету.