Проросійський Додон помріяв про "молдовські землі України", які нібито "ділить" ЄС
Лідер проросійської Партії соціалістів Молдови Ігор Додон помріяв про "молдовські землі України", які нібито "ділять" деякі політики Європейського Союзу.
Про це він заявив після повернення з Москви, пише NewsMaker, передає "Європейська правда".
Додон вирішив "зробити зауваження деяким політикам Європейського Союзу, Румунії та інших, які вже ділять землі України".
"По-перше, ті землі, які ви називаєте – історично вони молдовські, деякі з них. Там і зараз проживають сотні тисяч молдован на своїй землі, і вони розмовляють "молдовською мовою", – сказав він.
Також він заявив, що "радянську Молдову, позбавили статусу морської держави".
"У нас забрали південь країни і північ незаконним рішенням у середині минулого століття, провівши так звану реформу Хрущова", – поскаржився проросійський політик.
Зазначимо, нещодавно ультраправий румунський політик Келін Джорджеску відзначився неодноразовими згадками про "румунські території України", повторив тези російської пропаганди про те, що "Україна вигадана держава" і назвав президента Володимира Зеленського "напівдиктатором".
"Світ змінюється. Кордони будуть змінюватися. Ба більше – якщо кордони зміняться, то де будемо ми? У нас є Північна Буковина – інтерес. У нас є Буджак, у нас є Північний Марамуреш – правильно? Від колишнього... як воно називалося... Закарпаття! Є ще угорці... Львів, який залишиться з поляками, і Малоросія..." – заявив тоді Джорджеску.
У Міністерстві закордонних справ Румунії після висловлювань Джорджеску підтвердили непохитну підтримку українського суверенітету.