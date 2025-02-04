Лидер пророссийской Партии социалистов Молдовы Игорь Додон помечтал о "молдавских землях Украины", которые якобы "делят" некоторые политики Европейского Союза.

Об этом он заявил после возвращения из Москвы, пишет NewsMaker, передает "Европейская правда".

Додон решил "сделать замечание некоторым политикам Европейского Союза, Румынии и других, которые уже делят земли Украины".

"Во-первых, те земли, которые вы называете – исторически они молдавские, некоторые из них. Там и сейчас проживают сотни тысяч молдаван на своей земле, и они разговаривают на "молдавском языке", – сказал он.

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Также он заявил, что "советскую Молдову, лишили статуса морского государства".

"У нас забрали юг страны и север незаконным решением в середине прошлого века, проведя так называемую реформу Хрущева", – пожаловался пророссийский политик.

Отметим, недавно ультраправый румынский политик Келин Джорджеску отметился неоднократными упоминаниями о "румынских территориях Украины", повторил тезисы российской пропаганды о том, что "Украина вымышленное государство" и назвал президента Владимира Зеленского "полудиктатором".

"Мир меняется. Границы будут меняться. Более того – если границы изменятся, то где будем мы? У нас есть Северная Буковина – интерес. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш – правильно? От бывшего... как оно называлось... Закарпатье! Есть еще венгры... Львов, который останется с поляками, и Малороссия..." – заявил тогда Джорджеску.

В Министерстве иностранных дел Румынии после высказываний Джорджеску подтвердили непоколебимую поддержку украинского суверенитета.