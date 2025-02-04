У Молдові відкрили посольство Ізраїлю

У Кишиневі у вівторок, 4 лютого, відбулась офіційна церемонія відкриття посольства Ізраїлю за участю міністра закордонних справ цієї країни Гідеона Саара.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство закордонних справ Молдови.

У церемонії відкриття посольства Ізраїлю в Молдові, окрім глави ізраїльського МЗС, взяв участь його молдовський колега Міхай Попшой.

Фото: МЗС Молдови

Обидва посадовці, як зазначається, підкреслили важливість відкриття дипломатичної місії, яка сприятиме зміцненню двосторонніх відносин у багатьох сферах.

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Глава молдовського МЗС назвав відкриття посольства Ізраїлю в Кишиневі "знаковим моментом у наших дипломатичних відносинах".

Про відкриття посольства стало відомо у грудні 2024 року.

Тоді ж Ізраїль оголосив, що закриє посольство в Ірландії, посилаючись на "вкрай антиізраїльську політику ірландського уряду".

Ізраїль відкликав свого посла з Дубліна у травні 2024-го після того, як Ірландія в односторонньому порядку визнала Палестинську державу разом з Іспанією та Норвегією.