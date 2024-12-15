Ізраїль закриває посольство в Ірландії та відкриває – в Молдові

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар оголосив про закриття посольства країни в Ірландії, посилаючись на "вкрай антиізраїльську політику ірландського уряду".

Про це йдеться в заяві Саара в неділю, 15 грудня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times of Israel.

За словами глави МЗС Ізраїлю, "антисемітські дії і риторика, які Ірландія вживає проти Ізраїлю, засновані на делегітимізації і демонізації єврейської держави і на подвійних стандартах".

"Ірландія перетнула всі червоні лінії у відносинах з Ізраїлем. Ізраїль буде вкладати свої ресурси в розвиток двосторонніх відносин з країнами світу відповідно до пріоритетів, які також випливають зі ставлення до нього різних країн", – додав Саар.

Реклама:

Одночасно він оголошує, що Ізраїль у 2025 році відкриє посольство в Молдові, яка вже має посольство в Ізраїлі. Наразі Єврейська держава починає процес пошуку місця для посольства й призначення посла.

Ізраїль відкликав свого посла з Дубліна у травні 2024 року після того, як Ірландія в односторонньому порядку визнала Палестинську державу разом з Іспанією та Норвегією.

Минулого тижня уряд Ірландії проголосував за те, щоб приєднатися до позову Південної Африки, яка звинувачує Ізраїль у геноциді, в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Ірландія – один із найбільш активних критиків операції в Газі, яку Ізраїль розпочав у відповідь на терористичні атаки ХАМАС у жовтні 2023 року, через що пропонує запровадити торговельні обмеження проти ізраїльської сторони.