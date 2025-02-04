В Молдове открыли посольство Израиля
Новости — Вторник, 4 февраля 2025, 17:07 —
В Кишиневе во вторник, 4 февраля, состоялась официальная церемония открытия посольства Израиля с участием министра иностранных дел этой страны Гидеона Саара.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство иностранных дел Молдовы.
В церемонии открытия посольства Израиля в Молдове, кроме главы израильского МИД, принял участие его молдовский коллега Михай Попшой.
Оба чиновника, как отмечается, подчеркнули важность открытия дипломатической миссии, которая будет способствовать укреплению двусторонних отношений во многих сферах.
Глава молдовского МИД назвал открытие посольства Израиля в Кишиневе "знаковым моментом в наших дипломатических отношениях".
Об открытии посольства стало известно в декабре 2024 года.
Тогда же Израиль объявил, что закроет посольство в Ирландии, ссылаясь на "крайне антиизраильскую политику ирландского правительства".
Израиль отозвал своего посла из Дублина в мае 2024-го после того, как Ирландия в одностороннем порядке признала Палестинское государство вместе с Испанией и Норвегией.