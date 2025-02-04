В Молдове открыли посольство Израиля

В Кишиневе во вторник, 4 февраля, состоялась официальная церемония открытия посольства Израиля с участием министра иностранных дел этой страны Гидеона Саара.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство иностранных дел Молдовы.

В церемонии открытия посольства Израиля в Молдове, кроме главы израильского МИД, принял участие его молдовский коллега Михай Попшой.

Фото: МИД Молдовы

Оба чиновника, как отмечается, подчеркнули важность открытия дипломатической миссии, которая будет способствовать укреплению двусторонних отношений во многих сферах.

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Глава молдовского МИД назвал открытие посольства Израиля в Кишиневе "знаковым моментом в наших дипломатических отношениях".

Об открытии посольства стало известно в декабре 2024 года.

Тогда же Израиль объявил, что закроет посольство в Ирландии, ссылаясь на "крайне антиизраильскую политику ирландского правительства".

Израиль отозвал своего посла из Дублина в мае 2024-го после того, как Ирландия в одностороннем порядке признала Палестинское государство вместе с Испанией и Норвегией.