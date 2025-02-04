Уряд Іспанії погодився скоротити робочий тиждень

Іспанський уряд у вівторок, 4 лютого, погодив пропозицію крайньої лівої партії Sumar скоротити робочий тиждень із 40 до 37,5 години без зміни заробітної плати.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На щотижневому засіданні уряд Іспанії схвалив скорочення робочого тижня до 37,5 у виконавчому декреті, підписаному лідеркою Sumar, віцепремʼєркою і міністеркою праці Йоландою Діас.

"Ця пропозиція спрямована на те, щоб жити краще, працювати менше і бути набагато продуктивнішими та ефективнішими в економічному плані", – сказала Діас журналістам.

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Рішення ще має бути схвалене парламентом Іспанії, де уряд на чолі з прем'єром-соціалістом Педро Санчесом не має чіткої більшості і залежить від ситуативної підтримки кількох менших партій.

Партія каталонських сепаратистів Junts уже заявила, що проти скорочення робочого тижня.

А ключова лобістська група роботодавців Іспанії CEOE стверджує, що пропозиція уряду призведе до збільшення витрат іспанських компаній і зробить їх менш конкурентоспроможними.

Раніше польський уряд підтвердив, що до закінчення терміну своїх повноважень у 2027 році внесе поправки до Трудового кодексу з метою скорочення робочого часу.

А міністерка праці та соціального захисту Чорногорії Найда Нішич торік навесні оголосила про плани запровадити в країні семигодинний робочий день.