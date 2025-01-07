Питання скорочення робочого тижня розкололо уряд Іспанії

План скорочення робочого тижня на 1,5 години при збереженні заробітної плати на колишньому рівні розділив іспанський уряд.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Ще однією ознакою численних політичних розбіжностей між лівою платформою Sumar та Соціалістичною партією прем'єра Педро Санчеса є те, що міністр праці Йоланда Діас та міністр фінансів Карлос Куерпо висловили різні погляди на пропозицію Sumar скоротити робочий тиждень на півтори години без зниження заробітної плати.

Хоча переговори з лівими партіями та каталонськими і баскськими сепаратистськими формуваннями, які підтримують Санчеса в парламенті, ведуться непомітно, нещодавні коментарі Куерпо на радіо Cadena SER викликали гнів Діас.

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Куерпо закликав докласти зусиль, щоб знайти "збалансований текст" і розробити "супровідний план, щоб компанії могли засвоїти ці зміни і робити це стабільно".

Але його слова викликали різку відповідь Діас.

"Те, що говорить міністр, і те, що він виклав у письмовій формі, – це, по-перше, те, що він на боці роботодавців і хоче відтермінувати набуття чинності і не виконувати угоду, а по-друге [...] те, що з угоди потрібно усунути елемент упередженості, тобто завдати удару по іспанських робітниках", – заявила Діас.

Ця пропозиція, яка є одним з найбільш символічних заходів соціальної програми Sumar і яку Діас зробила одним зі своїх особистих політичних коників, ще має бути проголосована в національному парламенті, що може статися пізніше цього року.

Sumar вже веде переговори з кількома партіями, щоб спробувати проштовхнути цей законопроєкт, в тому числі з правою каталонською сепаратистською партією Junts, очолюваною колишнім президентом Каталонії Карлесом Пучдемоном

У парламенті сім депутатів від Junts, а також інші сім депутатів від її лівого сепаратистського суперника, Республіканської лівиці Каталонії (ERC), мають вирішальне значення для забезпечення стабільності уряду Санчеса до кінця його терміну в 2027 році.

Хоча пропозиція відповідає соціальному порядку денному соціалістів, Куерпо нещодавно висловив деякі застереження. Цей крок був узгоджений з головними профспілками країни, CC.OO та UGT, але провідна організація роботодавців, CEOE, відхилила його в листопаді.

Через відмову уряд тепер змушений впроваджувати цей захід без економічної допомоги, яку він пропонував малим і середнім підприємствам, щоб полегшити його реалізацію.

Серед найбільш суперечливих питань – дата набуття чинності постанови і те, як скорочення робочого часу вплине, зокрема, на контракти з неповним робочим днем.

Нагадаємо, польський уряд влітку підтвердив, що до закінчення терміну своїх повноважень у 2027 році внесе поправки до Трудового кодексу з метою скорочення робочого часу.

А міністерка праці та соціального захисту Чорногорії Найда Нішич торік навесні оголосила про плани запровадити в країні семигодинний робочий день.