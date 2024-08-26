Уряд Польщі обіцяє скоротити тривалість робочого часу

Польський уряд підтвердив, що до закінчення терміну своїх повноважень у 2027 році внесе поправки до Трудового кодексу з метою скорочення робочого часу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Euractiv.

Скорочення робочого часу пропонується здійснити або шляхом запровадження чотириденного тижня, або семигодинного робочого дня.

З огляду на те, що наразі розглядаються обидва варіанти, найімовірнішим видається, що компанії будуть самі вирішувати, чи зробити п'ятниці або понеділки вільними.

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"Буде визначено, що краще – скоротити середній робочий тиждень із 40 до 35 годин або запровадити чотириденний робочий тиждень", – заявляла раніше міністерка сім'ї, праці та соціальної політики Агнєшка Дзім'янович-Бонк.

Згідно з дослідженнями, короткий робочий тиждень має в Польщі більше прихильників, ніж семигодинний робочий день, причому 70 % роботодавців віддають перевагу чотириденному робочому тижню.

Очікується, що робота над поправками до Трудового кодексу набере обертів восени і може бути завершена навесні наступного року, оскільки скорочення робочого часу може допомогти керівній коаліції в президентській виборчій кампанії 2025 року.

Водночас це питання викликало суперечки у польському уряді.

Зокрема, міністерка Дзім'янович-Бонк підтримує скорочення тривалості робочого часу, тоді як міністерка державних фондів і регіональної політики Катажина Пелчинська-Наленч скептично налаштована щодо цієї ідеї.

"У нас демографічна криза. Ще 15 років тому на одного пенсіонера (у Польщі) припадало чотири людини. Зараз їх менше трьох, а до 2050 року буде тільки дві. За таких умов чотириденний робочий тиждень – це не той напрямок, якого ми маємо дотримуватися", – сказала вона.

Нагадаємо, гостра нестача кваліфікованих кадрів загрожує стабільності життєво важливих галузей промисловості в Німеччині.

З 1 червня у Німеччині набула чинності схема Chancenkarte ("Карта можливостей"), яка дозволяє кваліфікованим працівникам з країн, що не входять до Європейського Союзу, приїжджати в пошуках роботи.

Нова візова схема є частиною пакета законів, спрямованих на подолання нестачі кваліфікованої робочої сили в Німеччині.