Словацькі націоналісти переполошились через відправку солдатів в Україну, яка не планується

Словацька національна партія (SNS), яка входить до коаліції, занепокоїлась через міркування в Міноборони про відправку солдатів до структур НАТО в західних країнах або розміщення їх на словацькій території в рамках проєкту альянсу NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine), який спрямований на допомогу Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Teraz.

Словацька національна партія розцінює це як спробу відправити словацьких солдатів в Україну і висловлює рішучий протест проти цього плану.

SNS закликала прем'єр-міністра Роберта Фіцо і міністра оборони Роберта Каліняка навіть не розглядати таку можливість і припинити будь-яку діяльність, спрямовану на виконання NSATU.

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"Ми вважаємо, що міністр оборони навіть не подумає розглядати таку діяльність після подій, що відбуваються на території Словацької Республіки у зв'язку з атакою на конституційну та правову систему", – заявила речниця SNS Зузана Шкопцова.

Вона, очевидно, мала на увазі слова прем'єр-міністра Фіцо, сказані останніми днями, про те, що в Словаччині планується державний переворот.

За його словами, за протестами в країні, а також за організацією акцій протесту проти дій його уряду стоїть "Грузинський легіон", який нібито контролюється українською розвідкою.

На думку SNS, подібні заходи, як NSATU, не відповідають інтересам європейських держав. "Діяльність НАТО, яка призводить до того, що солдати НАТО відправляються на територію України, не відповідає інтересам Словацької Республіки", – заявила Шкопцова.

Вона додала, що найменша урядова партія вважає, що Фіцо і Каліняк пояснять цю позицію генеральному секретарю НАТО Марку Рютте під час його майбутнього візиту до Словаччини.

"SNS рішуче підкреслює, що це її ціннісна позиція, і вважає, що уряд Словацької Республіки не погодиться на відправку словацьких солдатів на територію України", – додала речниця.

Втім, нічого подібного не планується. Основна місія NSATU – координувати підтримку України з боку НАТО, надавати допомогу у сфері безпеки, сприяти передачі безоплатно переданого обладнання, ремонтувати техніку, тренувати солдатів за межами України, а також підтримувати довгостроковий розвиток українських збройних сил.

"Із запуском NSATU НАТО не стане частиною конфлікту і буде діяти виключно на території союзників", – заявили в Міністерстві оборони Словаччини.

Згідно з планами, шість словацьких солдатів мають бути направлені до штаб-квартири NSATU у Вісбадені, Німеччина, та до штабу Оперативного командування Альянсу в Монсі, Бельгія.

Максимум чотири словацькі солдати мають бути розміщені на території Словаччини для управління переміщеннями і координації логістичного вузла (створення так званого Logistic Enabling Nod – Словаччина).

Міністерство оборони Словацької Республіки підкреслило, що воно, безумовно, не розглядає питання про відправку словацьких солдатів в Україну.

"Після того, як Міністерство оборони припинило військову допомогу Україні, а також більшість тренувальних заходів українських солдатів у Словаччині, НАТО звернувся до нас з проханням направити шістьох членів в рамках діяльності альянсу NSATU, що фокусується на інформаційних технологіях", – уточнили в Міноборони Словаччини.

18 грудня центр допомоги НАТО для України у сфері безпеки та навчання (NSATU), покликаний координувати військову підтримку Києва та тренування військовослужбовців, офіційно почав свою роботу.

Нагадаємо, про створення Центру допомоги НАТО для України у сфері безпеки та навчання лідери Альянсу домовились на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року.

Центр, розташований на американській військовій базі в німецькому місті Вісбаден, задіюватиме близько 700 військовослужбовців.

Його завданням буде координувати підготовку українських військових та постачання зброї Україні, що надає НАТО більшу роль у допомозі Києву на тлі приходу до влади у США Дональда Трампа.