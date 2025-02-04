Словацкие националисты переполошились из-за отправки солдат в Украину, которая не планируется

Словацкая национальная партия (SNS), которая входит в коалицию, забеспокоилась из-за рассуждений в Минобороны об отправке солдат в структуры НАТО в западных странах или размещения их на словацкой территории в рамках проекта альянса NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine), который направлен на помощь Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Teraz.

Словацкая национальная партия расценивает это как попытку отправить словацких солдат в Украину и выражает решительный протест против этого плана.

SNS призвала премьер-министра Роберта Фицо и министра обороны Роберта Калиняка даже не рассматривать такую возможность и прекратить любую деятельность, направленную на выполнение NSATU.

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"Мы считаем, что министр обороны даже не подумает рассматривать такую деятельность после событий, происходящих на территории Словацкой Республики в связи с атакой на конституционную и правовую систему", – заявила пресс-секретарь SNS Зузана Шкопцова.

Она, очевидно, имела в виду слова премьер-министра Фицо, сказанные в последние дни, о том, что в Словакии планируется государственный переворот.

По его словам, за протестами в стране, а также за организацией акций протеста против действий его правительства стоит "Грузинский легион", который якобы контролируется украинской разведкой.

По мнению SNS, подобные мероприятия, как NSATU, не отвечают интересам европейских государств. "Деятельность НАТО, которая приводит к тому, что солдаты НАТО отправляются на территорию Украины, не отвечает интересам Словацкой Республики", – заявила Шкопцова.

Она добавила, что наименьшая правительственная партия считает, что Фицо и Калиняк объяснят эту позицию Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте во время его предстоящего визита в Словакию.

"SNS решительно подчеркивает, что это ее ценностная позиция, и считает, что правительство Словацкой Республики не согласится на отправку словацких солдат на территорию Украины", – добавила пресс-секретарь.

Впрочем, ничего подобного не планируется. Основная миссия NSATU – координировать поддержку Украины со стороны НАТО, оказывать помощь в сфере безопасности, способствовать передаче безвозмездно переданного оборудования, ремонтировать технику, тренировать солдат за пределами Украины, а также поддерживать долгосрочное развитие украинских вооруженных сил.

"С запуском NSATU НАТО не станет частью конфликта и будет действовать исключительно на территории союзников", – заявили в Министерстве обороны Словакии.

Согласно планам, шесть словацких солдат должны быть направлены в штаб-квартиру NSATU в Висбадене, Германия, и в штаб Оперативного командования Альянса в Монсе, Бельгия.

Максимум четыре словацких солдата должны быть размещены на территории Словакии для управления перемещениями и координации логистического узла (создание так называемого Logistic Enabling Nod – Словакия).

Министерство обороны Словацкой Республики подчеркнуло, что оно, безусловно, не рассматривает вопрос об отправке словацких солдат в Украину.

"После того, как Министерство обороны прекратило военную помощь Украине, а также большинство тренировочных мероприятий украинских солдат в Словакии, НАТО обратился к нам с просьбой направить шестерых членов в рамках деятельности альянса NSATU, фокусирующейся на информационных технологиях", – уточнили в Минобороны Словакии.

18 декабря центр помощи НАТО для Украины в сфере безопасности и обучения (NSATU), призванный координировать военную поддержку Киева и тренировки военнослужащих, официально начал свою работу.

Напомним, о создании Центра помощи НАТО для Украины в сфере безопасности и обучения лидеры Альянса договорились на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года.

Центр, расположенный на американской военной базе в немецком городе Висбаден, будет задействовать около 700 военнослужащих.

Его задачей будет координировать подготовку украинских военных и поставки оружия Украине, что предоставляет НАТО большую роль в помощи Киеву на фоне прихода к власти в США Дональда Трампа.