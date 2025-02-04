Туск заявив, що ЄС готовий відповісти на будь-які дії США щодо мит "протягом години"

На тлі погроз американського президента Європейському Союзу тарифами прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ЄС готовий відреагувати на будь-які дії США "протягом години".

Його слова цитує Sky News, пише "Європейська правда".

Туск заявив, що ЄС буде діяти разом перед обличчям будь-яких тарифів і буде готовий відповісти протягом години.

"Ми повинні реагувати адекватно. Якщо адміністрація Вашингтона вирішить, що митні бар'єри необхідні – я не вірю, що вони так вважають – тоді Європейський Союз повинен відповісти аналогічно. Іншого рішення немає", – вважає польський прем’єр.

Реклама:

Туск також припустив, що діалог Трампа щодо тарифів може бути політичною риторикою, а не реальною загрозою.

"Нічого не можна недооцінювати, треба бути готовим до будь-якого сценарію, але мені здається, що коли йдеться про тарифи, використання цього аргументу проти Європейського Союзу може бути більше політичною риторикою, ніж реальною загрозою", – додав він.

Зазначимо, Трамп пригрозив обкласти додатковими митами товари з ЄС. А висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас наголосила, що потенційна "торгова війна" між США та Європою була б на шкоду обом сторонам.

А колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, призначений новим міністром фінансів Норвегії, вважає взаємодію з адміністрацією Трампа головною для запобігання загрозі тарифів з боку США.

Детальніше на цю тему – у статті Дональд Трамп змінює торгові правила для світу. Що має робити Україна.