Туск заявил, что ЕС готов ответить на любые действия США по пошлинам "в течение часа"

На фоне угроз американского президента Европейскому Союзу тарифами премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ЕС готов отреагировать на любые действия США "в течение часа".

Его слова цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

Туск заявил, что ЕС будет действовать вместе перед лицом любых тарифов и будет готов ответить в течение часа.

"Мы должны реагировать адекватно. Если администрация Вашингтона решит, что таможенные барьеры необходимы – я не верю, что они так считают – тогда Европейский Союз должен ответить аналогично. Другого решения нет", – считает польский премьер.

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Туск также предположил, что диалог Трампа по тарифам может быть политической риторикой, а не реальной угрозой.

"Ничего нельзя недооценивать, надо быть готовым к любому сценарию, но мне кажется, что когда речь идет о тарифах, использование этого аргумента против Европейского Союза может быть больше политической риторикой, чем реальной угрозой", – добавил он.

Отметим, Трамп пригрозил обложить дополнительными пошлинами товары из ЕС. А высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отметила, что потенциальная "торговая война" между США и Европой была бы во вред обеим сторонам.

А бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, назначенный новым министром финансов Норвегии, считает взаимодействие с администрацией Трампа главным для предотвращения угрозы тарифов со стороны США.

Подробнее на эту тему – в статье Дональд Трамп меняет торговые правила для мира. Что должна делать Украина.