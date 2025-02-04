ЗМІ: Трамп відновить кампанію "максимального тиску" на Іран на тлі ядерних загроз

Президент США Дональд Трамп планує відновити свою кампанію "максимального тиску" на Іран, щоб зупинити Тегеран від отримання ядерної зброї і звести до нуля експорт нафти.

Про це агентству Reuters сказав американський посадовець, пише "Європейська правда".

Як пише агентство, під час своєї передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що політика колишнього американського президента Джо Байдена, яка не передбачала суворого дотримання санкцій на експорт нафти, послабила Вашингтон і підбадьорила Тегеран, дозволивши йому продавати нафту, накопичувати готівку і розширювати свої ядерні прагнення і вплив через озброєні ополчення.

Посадовець зазначив, що Трамп підпише президентський меморандум, який, серед іншого, наказує міністру фінансів США чинити "максимальний економічний тиск" на Іран, включно із санкціями і механізмами примусу до тих, хто порушує чинні санкції.

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За його словами, у рамках зусиль з максимального тиску адміністрація Трампа проведе кампанію, "спрямовану на те, щоб звести експорт нафти з Ірану до нуля".

Як відомо, в межах угоди 2015 року, від якої Трамп відмовився у 2018 році, Іран обмежив свою ядерну програму в обмін на полегшення економічних санкцій.

Пізніше Трамп знову ввів санкції США проти Ірану, що призвело до відновлення Тегераном раніше заборонених ядерних робіт і відродило побоювання США, Європи та Ізраїлю, що Іран може прагнути до створення ядерної бомби.

У грудні 2024 року газета The Wall Street Journal писала, що у Трампа думають над авіаударами по Ірану, щоб зупинити ядерну програму.