СМИ: Трамп возобновит кампанию "максимального давления" на Иран на фоне ядерных угроз

Президент США Дональд Трамп планирует возобновить свою кампанию "максимального давления" на Иран, чтобы остановить Тегеран от получения ядерного оружия и свести к нулю экспорт нефти.

Об этом агентству Reuters сказал американский чиновник, пишет "Европейская правда".

Как пишет агентство, во время своей предвыборной кампании Трамп заявлял, что политика бывшего американского президента Джо Байдена, которая не предусматривала строгого соблюдения санкций на экспорт нефти, ослабила Вашингтон и ободрила Тегеран, позволив ему продавать нефть, накапливать наличные и расширять свои ядерные стремления и влияние через вооруженные ополчения.

Чиновник отметил, что Трамп подпишет президентский меморандум, который, среди прочего, предписывает министру финансов США оказывать "максимальное экономическое давление" на Иран, включая санкции и механизмы принуждения к тем, кто нарушает действующие санкции.

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По его словам, в рамках усилий по максимальному давлению администрация Трампа проведет кампанию, "направленную на то, чтобы свести экспорт нефти из Ирана к нулю".

Как известно, в рамках соглашения 2015 года, от которого Трамп отказался в 2018 году, Иран ограничил свою ядерную программу в обмен на облегчение экономических санкций.

Позже Трамп снова ввел санкции США против Ирана, что привело к возобновлению Тегераном ранее запрещенных ядерных работ и возродило опасения США, Европы и Израиля, что Иран может стремиться к созданию ядерной бомбы.

В декабре 2024 года газета The Wall Street Journal писала, что у Трампа думают над авиаударами по Ирану, чтобы остановить ядерную программу.