Внаслідок стрілянини у школі в Швеції постраждали п'ять людей
Щонайменше п'ятеро людей отримали поранення в результаті стрілянини в шведському місті Еребру.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.
У вівторок, незабаром після 13:30, поліція отримала повідомлення про те, що в школі Campus Risbergska в Еребру триває насильство з, імовірно, смертельними наслідками.
П'ятеро людей отримали вогнепальні поранення, і поліція закликає населення району Вестхага не виходити на вулицю.
Ступінь тяжкості поранень п'ятьох поранених наразі невідомий.
За інформацією, наданою Expressen, серед постраждалих є співробітники поліції, а також газета має інформацію про те, що зловмисник застрелився сам.
"Наразі це розглядається як замах на вбивство, підпал і злочин із застосуванням зброї при обтяжуючих обставинах", – цитує Reuters місцеву поліцію.
На місці працюють машини швидкої допомоги, рятувальні служби та поліція, повідомив представник місцевих рятувальних служб.
Нагадаємо, в Угорщині проти 17-річного учня з міста Бая порушили кримінальну справу після того, як він у соцмережах заявив про наміри нібито влаштувати стрілянину в школі.
Зазначимо, в деяких європейських країнах протягом минулого року були випадки нападу дітей на учнів своєї школи, які інколи завершувались смертельно.
У січні напад з ножем стався у гімназії містечка Списька Стара Вес, що на півночі Словаччини під кордоном з Польщею. Внаслідок отриманих поранень двоє людей загинули.