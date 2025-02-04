Внаслідок стрілянини у школі в Швеції постраждали п'ять людей

Щонайменше п'ятеро людей отримали поранення в результаті стрілянини в шведському місті Еребру.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.

У вівторок, незабаром після 13:30, поліція отримала повідомлення про те, що в школі Campus Risbergska в Еребру триває насильство з, імовірно, смертельними наслідками.

П'ятеро людей отримали вогнепальні поранення, і поліція закликає населення району Вестхага не виходити на вулицю.

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Ступінь тяжкості поранень п'ятьох поранених наразі невідомий.

За інформацією, наданою Expressen, серед постраждалих є співробітники поліції, а також газета має інформацію про те, що зловмисник застрелився сам.

"Наразі це розглядається як замах на вбивство, підпал і злочин із застосуванням зброї при обтяжуючих обставинах", – цитує Reuters місцеву поліцію.

На місці працюють машини швидкої допомоги, рятувальні служби та поліція, повідомив представник місцевих рятувальних служб.

Нагадаємо, в Угорщині проти 17-річного учня з міста Бая порушили кримінальну справу після того, як він у соцмережах заявив про наміри нібито влаштувати стрілянину в школі.

Зазначимо, в деяких європейських країнах протягом минулого року були випадки нападу дітей на учнів своєї школи, які інколи завершувались смертельно.

У січні напад з ножем стався у гімназії містечка Списька Стара Вес, що на півночі Словаччини під кордоном з Польщею. Внаслідок отриманих поранень двоє людей загинули.