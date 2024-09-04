У шведській школі стріляли у підлітка, поліція затримала підозрюваного

Зранку у середу, 4 серпня, у школі в Стокгольмі стріляли у підлітка – правоохоронці затримали підозрюваного, ситуація контрольована.

Про це повідомили агентство Reuters та видання SVT із посиланням на дані представника поліції, передає "Європейська правда".

Стрілянина сталася рано вранці в середу в школі на півдні Стокгольма, повідомила поліція.

За словами представника поліції, внаслідок цього, одна людина отримала вогнепальне поранення і була доставлена в лікарню для лікування.

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"Коли ми прибули на місце, вона була у свідомості і могла розмовляти", – сказав він та акцентував, що школа не вважається місцем злочину, де відбувалися активні дії.

Правоохоронець додав, що поліція не шукає додаткових злочинців, а ситуація залишається контрольованою.

Поліція розпочала досудове розслідування за підозрою в замаху на вбивство, а також перевіряє зв'язок між пораненими та підозрюваним.

Нагадаємо, нещодавно у Німеччині засудили 15-річного підлітка за вбивство учня з його школи.

А в квітні цього року сталась стрілянина у школі у Фінляндії, в результаті чого загинула одна дитина та ще двоє зазнали поранень.