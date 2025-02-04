Стрельба в школе Швеции: погибли около 10 человек, в том числе нападавший

В результате стрельбы в школе города Эребру на юге Швеции, которая произошла днем во вторник, 4 февраля, есть погибшие.

Эту информацию подтвердил глава полицейского округа Эребру Роберто Эйд Форест, пишет "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

По словам Фореста, в результате стрельбы в школе на территории школы Campus Risbergska в Эребру погибли "около десяти человек".

Он добавил, что полиция устанавливает личности погибших и пока не будет сообщать никаких подробностей о жертвах. Также не будут раскрывать данных о количестве раненых.

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Глава полицейского округа Эребру, однако, отметил, что среди погибших есть и подозреваемый в совершении преступления. Ранее он не попадал в поле зрения полиции.

Шведская полиция не исключает, что к стрельбе могут быть причастны несколько человек, но нападавший действовал сам, добавил Форест.

Во вторник вскоре после 13:30 полиция получила сообщение о том, что в школе Campus Risbergska в Эребру продолжается насилие с, предположительно, смертельным исходом.

На месте работают машины скорой помощи, спасательные службы и полиция, сообщил представитель местных спасательных служб.

Отметим, в некоторых европейских странах в течение прошлого года были случаи нападения детей на учеников своей школы, которые иногда завершались смертельно.