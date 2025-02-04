Шредеру побажали одужати від вигорання, щоб свідчити про "Північний потік-2"

Комісія німецької землі Мекленбург-Передня Померанія, яка розслідує будівництво "Північного потоку-2", очікує на якнайшвидше одужання ексканцлера ФРН Герхарда Шредера, що має надати їй свідчення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Шредера мали викликати до земельного парламенту в місті Шверин 7 березня – тоді ж має відбутися засідання слідчої комісії щодо газопроводу "Північний потік-2".

Але допит свідків знову опинився під загрозою зриву через те, що Шредер звернувся до клініки для лікування від емоційного вигорання.

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У парламенті Шверина сподіваються, що ідеться лише про відтермінування.

"Бажаємо Герхарду Шредеру якнайшвидшого і повного одужання і з нетерпінням чекаємо на те, щоб заслухати його як свідка у Шверині, щойно він повністю одужає", – сказав голова земельного відділення Соціал-демократичної партії Німеччини Томас Крюгер.

Його колега Себастьян Елерс із Християнсько-демократичного союзу назвав хворобу Шредера "несподіванкою", оскільки той "останнім часом справляв дуже життєрадісне враження".

"Впевнений, що колишній канцлер може зробити великий внесок у прояснення подій", – додав Елерс, побажавши ексканцлеру швидкого одужання.

Слідча комісія Мекленбургу-Передньої Померанії розслідує діяльність Фонду захисту клімату, пов’язаного з "Північним потоком-2". Вона зокррема має з'ясувати, серед іншого, який вплив мали російські донори на уряд землі під час заснування фонду.

Документи, які отримала комісія, свідчать, що дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" міг бути виданий з порушеннями.