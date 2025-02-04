Шредеру пожелали выздороветь от выгорания, чтобы дать показания о "Северном потоке-2"

Комиссия немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания, которая расследует строительство "Северного потока-2", ожидает скорейшего выздоровления экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который должен предоставить ей показания.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Шредера должны были вызвать в земельный парламент в городе Шверин 7 марта – тогда же должно состояться заседание следственной комиссии по газопроводу "Северный поток-2".

Но допрос свидетелей снова оказался под угрозой срыва из-за того, что Шредер обратился в клинику для лечения от эмоционального выгорания.

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В парламенте Шверина надеются, что речь идет лишь об отсрочке.

"Желаем Герхарду Шредеру скорейшего и полного выздоровления и с нетерпением ждем того, чтобы заслушать его в качестве свидетеля в Шверине, как только он полностью выздоровеет", – сказал председатель земельного отделения Социал-демократической партии Германии Томас Крюгер.

Его коллега Себастьян Элерс из Христианско-демократического союза назвал болезнь Шредера "неожиданностью", поскольку тот "в последнее время производил очень жизнерадостное впечатление".

"Уверен, что бывший канцлер может внести большой вклад в прояснение событий", – добавил Элерс, пожелав экс-канцлеру скорейшего выздоровления.

Следственная комиссия Мекленбурга-Передней Померании расследует деятельность Фонда защиты климата, связанного с "Северным потоком-2". Она, в частности, должна выяснить, среди прочего, какое влияние имели российские доноры на правительство земли во время основания фонда.

Документы, которые получила комиссия, свидетельствуют, что разрешение на строительство "Северного потока-2" могло быть выдано с нарушениями.