Колишній федеральний канцлер Німеччини Герхард Шредер пройшов клінічне лікування через діагноз "емоційне вигорання".

Про це повідомив адвокат Шредера у відповідь на запит німецького агентства DPA, пише "Європейська правда".

Скасування Шредером через хворобу його участі у роботі парламентської комісії Шверина з розслідування будівництва газопроводу "Північний потік-2" в середині січня нещодавно підживило спекуляції щодо стану його здоров'я.

У заяві для слідчої комісії, яку отримала агенція, його лікар засвідчив, що 80-річний політик страждає на "типовий синдром вигорання з ознаками глибокого виснаження та гострої нестачі енергії".

Реклама:

Колишній канцлер також страждає від "проблем з концентрацією уваги і пам'яттю, а також розладів сну".

Шредер, за словами лікаря, "ні в цей час, ні в осяжному майбутньому не в змозі впоратися з фізичним і психічним навантаженням, пов'язаним з тривалими – особливо публічними – допитами в слідчій комісії".

Від імені сім'ї адвокат Шредера звернувся до громадськості з проханням поважати приватне життя пацієнта.

У квітні Шредеру виповниться 81 рік. Трохи більше тижня тому колишній глава уряду Німеччини, який після свого канцлерства приєднався до російських компаній, що володіють газопроводом "Північний потік" через Балтійське море, як лобіст скасував свідчення перед слідчою комісією у Шверині через стан здоров'я.

Після повномасштабного нападу Росії на Україну три роки тому керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини піддало колишнього лідера партії остракізму, звинувативши його в надмірній близькості до лідера Росії Владіміра Путіна. Однак процедура його виключення з партії провалилася.

До слова, Шредер досі вважає корисною свою дружбу з Путіним.