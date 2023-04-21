ЗМІ розповіли про корупцію в німецькому фонді, який підтримував "Північний потік-2"

Фонд захисту клімату та навколишнього середовища, який лобіював завершення будівництва "Північного потоку-2" в Німеччині, укладав угоди з ознаками корупції та кумівства.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розслідуваннях видань Bild і Welt, що були опубліковані у п’ятницю.

Журналісти стверджують, що "кліматичний фонд" під керівництвом свого колишнього виконавчого директора, гамбурзького бізнесмена Штеффена Петерсена, уклав контракт на 6,2 мільйона євро за технічну сертифікацію газопроводу з компанією, що належить його брату.

Гамбурзька консалтингова фірма Cylad Consulting, в якій Петерсен є партнером, також отримала контракт з фондом на суму 1,33 мільйона євро. За даними фонду, Cylad Consulting працювала у сферах "закупівель, фінансів і контролю".

Останній голова "кліматичного фонду" Ервін Селлерінг відмовлявся відповідати на запитання Bild і Welt про бізнес-партнерів фонду, через що редакції подали до суду й домоглись розкриття відповідної інформації.

Як стало відомо, загалом фонд уклав контракти з 80 компаніями на 119 замовлень на загальну суму близько 174 мільйонів євро. Гроші надходили від оператора газопроводу "Північний потік-2", причому майже 20% цих грошей повернулися назад до "Північного потоку-2".

Найбільшу суму коштів за контрактами від фонду отримала компанія Rokai GmbH з Ростока – 36 мільйонів євро. Вона орендувала в міста Росток причал, з якого й почалося прокладання трубопроводу. При цьому місцевій владі казали, що причал буде використовуватися для транспортування вітрових турбін.

Фонд захисту клімату та навколишнього середовища заснувала у 2021 році влада землі Мекленбургу-Передньої Померанії. Він призначався для завершення будівництва "Північного потоку-2" в обхід санкцій США.

Фонд отримав 20 мільйонів євро внеску від Nord Stream 2 AG та ще 200 тисяч євро від земельного уряду Мекленбургу-Передньої Померанії, у нього був і комерційний відділ для купівлі активів, потрібних для завершення проєкту – серед іншого, судна й технологій, а також здійснення розрахунків із Nord Stream 2 AG.

Після того, як у лютому США запровадили санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2" й він фактично припинив існування, "кліматичний фонд" оголосив про ліквідацію.