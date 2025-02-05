Трамп вдруге вивів США з Ради ООН з прав людини

У вівторок, 4 лютого, американський президент Дональд Трамп видав указ про вихід США з Ради ООН з прав людини, а також про заборону на майбутнє фінансування агентства ООН з надання допомоги сектору Гази.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на указ, який опублікував Білий дім.

Трамп заявив, що США допомогли заснувати ООН після Другої світової війни з метою запобігання майбутнім глобальним конфліктам і сприяння міжнародному миру та безпеці.

"Але деякі установи та органи ООН відійшли від цієї місії і натомість діють всупереч інтересам Сполучених Штатів, нападаючи на наших союзників і пропагуючи антисемітизм", – йдеться в указі.

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Американський президент зазначив, що як і в 2018 році, коли США вийшли з Ради ООН з прав людини, Сполучені Штати переглянуть "зобов'язання перед цими інституціями".

За його словами, три організації ООН, які заслуговують на нову перевірку, – Рада ООН з прав людини, Організація ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) та Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (UNRWA).

Він зазначив, що в "UNRWA проникли члени угруповань, давно визначених Державним секретарем США як іноземні терористичні організації, а співробітники UNRWA брали участь в атаці ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року".

Щодо Ради ООН з прав людини, Трамп зауважив, що вона "захищала порушників прав людини, дозволяючи їм використовувати організацію для прикриття від контролю".

ЮНЕСКО, за його словами, продемонструвала нездатність реформуватися, "постійно демонструвала антиізраїльські настрої протягом останнього десятиліття і не змогла вирішити проблеми, пов'язані зі зростаючою заборгованістю".

Відтак Трамп наголосив – США не братимуть участі в роботі Ради ООН з прав людини і "не прагнутимуть бути обраними до цього органу".

Також Сполучені Штати також "проведуть огляд свого членства в ЮНЕСКО". До огляду буде входити "аналіз будь-яких проявів антисемітизму або антиізраїльських настроїв в організації".

Трамп виокремив фінансування UNRWA та наголосив, що "виконавчі департаменти та агентства не повинні використовувати жодних коштів для внесків, грантів чи інших виплат" агентству.

Як цитує Reuters, у той час, як Трамп підписував цей закон – він розкритикував ООН за те, що нею "погано керують", хоча і сказав, що вона має потенціал.

"У неї великий потенціал, і, виходячи з цього потенціалу, ми будемо продовжувати підтримувати її, але вони повинні зібратися з силами. Якщо чесно, управління ним не дуже добре, і вони не виконують свою роботу", – зазначив він.

Трамп сказав, що "багато з цих конфліктів, над якими ми працюємо, повинні бути врегульовані, або принаймні ми повинні мати певну допомогу у їх врегулюванні".

"Здається, ми ніколи не отримуємо допомоги. Це має бути головною метою Організації Об'єднаних Націй", – додав американський президент.

Ще у 2018 році, під час першого президентства Трампа, США вийшли зі складу Ради у 2018 році. Тоді Сполучені Штати звинувачували орган у тому, що він є антиізраїльським та потребує реформування.

Зараз США звинувачують Раду ООН з прав людини в упередженому ставленні до Ізраїлю і в тому, що вона покриває уряди, які порушують права людини.

Це сталося після того, як адміністрація Джо Байдена призупинила фінансування агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході після повідомлень про те, що його співробітники були причетні до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Відразу після своєї інавгурації у січні Трамп ухвалив рішення про вихід країни з Паризької кліматичної угоди – найбільшої міжнародної угоди про скорочення парникових викидів.