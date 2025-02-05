Трамп во второй раз вывел США из Совета ООН по правам человека

Во вторник, 4 февраля, американский президент Дональд Трамп издал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека, а также о запрете на будущее финансирование агентства ООН по оказанию помощи сектору Газа.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на указ, который опубликовал Белый дом.

Трамп заявил, что США помогли основать ООН после Второй мировой войны с целью предотвращения будущих глобальных конфликтов и содействия международному миру и безопасности.

"Но некоторые учреждения и органы ООН отошли от этой миссии и вместо этого действуют вопреки интересам Соединенных Штатов, нападая на наших союзников и пропагандируя антисемитизм", – говорится в указе.

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Американский президент отметил, что как и в 2018 году, когда США вышли из Совета ООН по правам человека, Соединенные Штаты пересмотрят "обязательства перед этими институтами".

По его словам, три организации ООН, которые заслуживают новой проверки, – Совет ООН по правам человека, Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).

Он отметил, что в "UNRWA проникли члены группировок, давно определенных Государственным секретарем США как иностранные террористические организации, а сотрудники UNRWA участвовали в атаке ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года".

Относительно Совета ООН по правам человека, Трамп отметил, что он "защищал нарушителей прав человека, позволяя им использовать организацию для прикрытия от контроля".

ЮНЕСКО, по его словам, продемонстрировала неспособность реформироваться, "постоянно демонстрировала антиизраильские настроения в течение последнего десятилетия и не смогла решить проблемы, связанные с растущей задолженностью".

Поэтому Трамп подчеркнул – США не будут участвовать в работе Совета ООН по правам человека и "не будут стремиться быть избранными в этот орган".

Также Соединенные Штаты также "проведут обзор своего членства в ЮНЕСКО". В обзор будет входить "анализ любых проявлений антисемитизма или антиизраильских настроений в организации".

Трамп выделил финансирование UNRWA и подчеркнул, что "исполнительные департаменты и агентства не должны использовать никаких средств для взносов, грантов или других выплат" агентству.

Как цитирует Reuters, в то время, как Трамп подписывал этот закон – он раскритиковал ООН за то, что ею "плохо управляют", хотя и сказал, что она имеет потенциал.

"У нее большой потенциал, и, исходя из этого потенциала, мы будем продолжать поддерживать ее, но они должны собраться с силами. Если честно, управление им не очень хорошо, и они не выполняют свою работу", – отметил он.

Трамп сказал, что "многие из этих конфликтов, над которыми мы работаем, должны быть урегулированы, или, по крайней мере, мы должны иметь определенную помощь в их урегулировании".

"Кажется, мы никогда не получаем помощи. Это должно быть главной целью Организации Объединенных Наций", – добавил американский президент.

Еще в 2018 году, во время первого президентства Трампа, США вышли из состава Совета в 2018 году. Тогда Соединенные Штаты обвиняли орган в том, что он является антиизраильским и нуждается в реформировании.

Сейчас США обвиняют Совет ООН по правам человека в предвзятом отношении к Израилю и в том, что он покрывает правительства, которые нарушают права человека.

Это произошло после того, как администрация Джо Байдена приостановила финансирование агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке после сообщений о том, что его сотрудники были причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября.

Сразу после своей инаугурации в январе Трамп принял решение о выходе страны из Парижского климатического соглашения – крупнейшего международного соглашения о сокращении парниковых выбросов.