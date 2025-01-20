У Трампа підтвердили, що США знову вийдуть із Паризької кліматичної угоди

Президент США Дональд Трамп знову ухвалить рішення про вихід країни з Паризької кліматичної угоди – найбільшої міжнародної угоди про скорочення парникових викидів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Заяву про вихід США з Паризької кліматичної угоди поширив Білий дім у день, коли Дональд Трамп склав присягу і став 47-м президентом США.

Вона відображає скептицизм Трампа щодо глобального потепління, яке він назвав містифікацією, і відповідає його намірам звільнити американські нафтогазовидобувні компанії від обмежень на видобуток.

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Сполучені Штати вже є найбільшим у світі виробником нафти і природного газу чому сприяла технологія гідророзриву пласта і високі світові ціни після вторгнення Росії в Україну.

Наразі США посідають друге місце у світі за обсягами викидів парникових газів після Китаю, і їхній вихід із Паризької кліматичної угоди підриває глобальні амбіції щодо скорочення цих викидів.

Трамп уже виводив США з Паризької угоди під час першого президентського терміну, але цей процес був скасований за президентства Джо Байдена у 2021 році.

Цього разу вихід, імовірно, займе рік, оскільки Трамп не буде пов'язаний початковим трирічним зобов'язанням стосовно угоди.

Раніше стало відомо, що Дональд Трамп у перший день планує підписати низку виконавчих указів про відновлення федеральної смертної кари, а також зміни до офіційних документів, що вимагатимуть зазначення статі громадян відповідно до тієї, яка була визначена при народженні.