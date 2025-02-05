Франція відкинула заяви Трампа щодо привласнення сектора Гази

Франція відкинула в середу, 5 лютого, коментарі президента США Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати можуть взяти під свій контроль Газу, а палестинці можуть бути переміщені в інші місця, заявивши, що це порушить міжнародне право і дестабілізує регіон.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Крістоф Лемуан, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Як заявили у французькому МЗС, країна "знову виступає проти будь-якого примусового переміщення палестинського населення Гази".

У заяві Лемуан наголосив, що таке рішення стало б серйозним порушенням міжнародного права, "нападом на законні прагнення палестинців, а також серйозною перешкодою на шляху до вирішення проблеми за принципом двох держав і головним дестабілізуючим фактором для наших близьких партнерів Єгипту та Йорданії, а також для всього регіону".

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Лемуан додав, що майбутнє Гази має бути в контексті майбутньої палестинської держави і не повинно контролюватися третьою країною.

Нагадаємо, що 4 лютого ввечері Трамп заявив, що США можуть "взяти під контроль" Газу і "зробити справжню роботу", перетворивши палестинську територію на "Рів'єру Близького Сходу".

Державний секретар США Марко Рубіо підтримав план Трампа щодо захоплення сектора Гази, заявивши, що палестинський анклав має бути звільнений від ісламістського угруповання ХАМАС.

Посол США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що пропозиція Дональда Трампа щодо переселення палестинців дасть їм "більше надії" на краще майбутнє.

Британський уряд м'яко відштовхнув провокаційну пропозицію Трампа.