В уряді Британії м’яко відкинули ідею Трампа про "Рив’єру" в секторі Гази

Британський уряд у середу м'яко відштовхнув провокаційну пропозицію президента США Дональда Трампа виселити палестинців і перетворити Газу на "Рив'єру Близького Сходу".

Про це в ефірі Sky News говорив член уряду Великої Британії Стів Рід, пише "Європейська правда".

Рід виступив після того, як Трамп використав пресконференцію в Білому домі у вівторок, щоб пообіцяти, що США "візьмуть під свій контроль сектор Гази" і будуть володіти ним довгостроково.

На прохання дати конкретну відповідь на коментарі Дональда Трампа, Рід заявив, що не буде "давати побіжних коментарів щодо заяв президента Сполучених Штатів або будь-якого іншого світового лідера". Британський міністр сказав, що президент США заслуговує на похвалу за допомогу в забезпеченні припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.

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Але він підкреслив, що Британія, як і раніше, підтримує вирішення арабо-ізраїльського конфлікту на основі принципу двох держав і повернення палестинців, які пережили "жах", до своїх домівок.

"Палестинське цивільне населення пережило справжній жах за останні 14 місяців", – сказав Рід, міністр з питань довкілля, продовольства та сільського господарства.

"Вони повинні мати можливість повернутися до своїх домівок, а потім почати їх відбудовувати. Для цього їм знадобиться дуже велика підтримка з боку міжнародної спільноти", – додав він.

Нагадаємо, що 4 лютого ввечері Трамп заявив, що США можуть "взяти під контроль" Газу і "зробити справжню роботу", перетворивши палестинську територію на "Рів'єру Близького Сходу".

Державний секретар США Марко Рубіо підтримав план Трампа щодо захоплення сектора Гази, заявивши, що палестинський анклав має бути звільнений від ісламістського угруповання ХАМАС.

Посол США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що пропозиція Дональда Трампа щодо переселення палестинців дасть їм "більше надії" на краще майбутнє.