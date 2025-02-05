Франция отвергли заявления Трампа о присвоении сектора Газы

Франция отвергла в среду, 5 февраля, комментарии президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты могут взять под свой контроль Газу, а палестинцы могут быть перемещены в другие места, заявив, что это нарушит международное право и дестабилизирует регион.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Кристоф Лемуан, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Как заявили во французском МИД, страна "снова выступает против любого принудительного перемещения палестинского населения Газы".

В заявлении Лемуан отметил, что такое решение стало бы серьезным нарушением международного права, "атакой на законные стремления палестинцев, а также серьезным препятствием на пути к решению проблемы по принципу двух государств и главным дестабилизирующим фактором для наших близких партнеров Египта и Иордании, а также для всего региона".

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Лемуан добавил, что будущее Газы должно быть в контексте будущего палестинского государства и не должно контролироваться третьей страной.

Напомним, что 4 февраля вечером Трамп заявил, что США могут "взять под контроль" Газу и "провести настоящую работу", превратив палестинскую территорию в "Ривьеру Ближнего Востока".

Государственный секретарь США Марко Рубио поддержал план Трампа по захвату сектора Газы, заявив, что палестинский анклав должен быть освобожден от исламистской группировки ХАМАС.

Посол США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что предложение Дональда Трампа по переселению палестинцев даст им "больше надежды" на лучшее будущее.

Британское правительство мягко оттолкнуло провокационное предложение Трампа.