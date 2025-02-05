Украина предлагает свои хранилища для закачки СПГ-газа из США

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что достижение мира в Украине находится в национальных интересах США, и в этой связи Соединенным Штатам могло бы быть интересно, если бы закупленный у них СПГ-газ для Европы хранился в украинских газохранилищах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Сибига заявил во время совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании 5 декабря, сообщили в МИД.

Министр отвечал на вопрос о заинтересованности США в украинских редкоземельных металлах и других природных ресурсах. Он сказал, что достижение справедливого и устойчивого мира в Украине – "это также национальный интерес США".

"Я хочу напомнить, что в "плане победы", представленном президентом Зеленским, был также пункт относительно природных ресурсов, которыми богата Украина. А именно – относительно возможностей для наших партнеров инвестировать, совместно их разрабатывать. Потому что это наш общий стратегический интерес. И это тоже одно из таких конкретных воплощений реализации концепта "Мир благодаря силе", – отметил министр.

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Он добавил, что это является элементом гарантий присутствия в Украине крупного бизнеса, больших интересов, заинтересованности ближайших союзников – Соединенных Штатов Америки – в разработке таких месторождений и их защите.

"Круг общих интересов и взаимовыгодного сотрудничества не ограничивается только этими ресурсами. Например, огромный потенциал, особенно после прекращения транзита российского газа по территории Украины, мы видим в возможности закупки СПГ-газа у Соединенных Штатов Америки", – продолжил Сибига.

Он добавил, что Украина имеет мощные подземные газовые хранилища, "и здесь тоже мы имеем общие точки для взаимовыгодного сотрудничества, одновременно усиливая энергетическую безопасность Европы".

"Потому что этого газа будет достаточно в случае его закачки в наши хранилища для отыгрывания Украиной роли гаранта энергетической безопасности в Европе", – отметил министр.

Президент Зеленский 4 февраля заявил, что Украина открыта к сотрудничеству с западными партнерами об инвестициях в добычу полезных ископаемых в обмен на военную помощь.

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что заинтересован в заключении с Украиной соглашения о получении редкоземельных металлов в обмен на поставки оружия.