Глава МЗС Німеччини розкритикувала Трампа за мрії про "Рів’єру" в Газі без палестинців

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розкритикувала пропозицію президента США Дональда Трампа переселити палестинців із сектора Гази.

Про це йдеться у її заяві від 5 лютого, оприлюдненій на сайті МЗС Німеччини, пише "Європейська правда".

Бербок зазначила, що терористи ХАМАС і справді більше не повинні відігравати жодної ролі у Газі в майбутньому. Проте, за її словами, Газа, як і Західний берег ріки Йордан і Східний Єрусалим, належить палестинцям.

"Вони є відправною точкою для майбутньої держави Палестина. Вигнання палестинського цивільного населення з Гази було б не тільки неприйнятним і суперечило б міжнародному праву, воно також призвело б до нових страждань і нової ненависті", – зазначила Бербок у своїй заяві, не згадуючи прямо Дональда Трампа.

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Група семи, ЄС та ООН неодноразово давали зрозуміти, що цивільне населення не повинно бути переміщеним, а сектор Гази не повинен бути постійно окупованим.

Бербок наполягла на вирішенні конфлікту на основі переговорів про створення двох держав та висловила згоду з тим, що сильно пошкоджений сектор Гази повинен бути швидко відновлений.

"Ми, європейці, готові зробити свій внесок разом з США і нашими партнерами в регіоні", – додала глава дипломатії Німеччини.

4 лютого ввечері Трамп заявив, що США можуть "взяти під контроль" Газу і "зробити справжню роботу", перетворивши палестинську територію на "Рів'єру Близького Сходу". При цьому він виступив за переселення палестинців із Гази в інші країни.

Державний секретар США Марко Рубіо підтримав план Трампа щодо захоплення сектора Гази, заявивши, що палестинський анклав має бути звільнений від ісламістського угруповання ХАМАС.

Посол США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що пропозиція Дональда Трампа щодо переселення палестинців дасть їм "більше надії" на краще майбутнє.