Глава МИД Германии раскритиковала Трампа за мечты о "Ривьере" в Газе без палестинцев

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала предложение президента США Дональда Трампа переселить палестинцев из сектора Газы.

Об этом говорится в ее заявлении от 5 февраля, обнародованном на сайте МИД Германии, пишет "Европейская правда".

Бербок отметила, что террористы ХАМАС действительно больше не должны играть никакой роли в Газе в будущем. Однако, по ее словам, Газа, как и Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, принадлежит палестинцам.

"Они являются отправной точкой для будущего государства Палестина. Изгнание палестинского гражданского населения из Газы было бы не только неприемлемым и противоречило бы международному праву, оно также привело бы к новым страданиям и новой ненависти", – отметила Бербок в своем заявлении, не упоминая прямо Дональда Трампа.

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"Группа семи", ЕС и ООН неоднократно давали понять, что гражданское население не должно быть перемещенным, а сектор Газы не должен быть постоянно оккупированным.

Бербок настояла на разрешении конфликта на основе переговоров о создании двух государств и выразила согласие с тем, что сильно поврежденный сектор Газы должен быть быстро восстановлен.

"Мы, европейцы, готовы внести свой вклад вместе с США и нашими партнерами в регионе", – добавила глава дипломатии Германии.

4 февраля вечером Трамп заявил, что США могут "взять под контроль" Газу и "сделать настоящую работу", превратив палестинскую территорию в "Ривьеру Ближнего Востока". При этом он выступил за переселение палестинцев из Газы в другие страны.

Государственный секретарь США Марко Рубио поддержал план Трампа по захвату сектора Газы, заявив, что палестинский анклав должен быть освобожден от исламистской группировки ХАМАС.

Посол США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что предложение Дональда Трампа по переселению палестинцев даст им "больше надежды" на лучшее будущее.