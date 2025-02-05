Понад половина німців підтримує співпрацю з ультраправими у сфері міграції

Трохи більше половини німецьких виборців схвалюють суперечливе рішення лідера консерваторів Фрідріха Мерца просувати міграційні реформи в парламенті за підтримки ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН").

Такими є результати опитування, проведеного дослідницьким інститутом YouGov для dpa, повідомляє "Європейська правда".

52% респондентів підтримали крок Мерца минулого тижня, а 38% не підтримали.

Німеччину сколихнули протести після того, як Мерц, схоже, зламав давній "брандмауер" проти співпраці з ультраправими, проголосувавши в середу за необов'язкову до виконання пропозицію в Бундестазі, або нижній палаті парламенту, за допомогою голосів "АдН".

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Однак опитування, проведене з п'ятниці по вівторок, показало, що більшість німців підтримують ці заходи: 63% виступають за те, щоб повертати мігрантів без дійсного дозволу на в'їзд до країни на кордоні, навіть якщо вони просять про притулок. Лише 25% виступили проти такої політики.

Незважаючи на популярність заходів, переважна більшість респондентів (62%) не вважають, що "АдН" повинна бути включена до керівної коаліції після виборів 23 лютого.

Фрідріх Мерц, фаворит на посаду наступного канцлера Німеччини, наполягає на тому, що його правоцентристський блок Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний не працюватиме з "АдН", незважаючи на результати голосування минулого тижня. Опитування показало, що 49% респондентів вірять Мерцу, а 32% – ні.

Напередодні повідомляли, що в опитуванні Forsa блок ХДС/ХСС досі тримає лідерство, але з результатом 28% – це на два відсоткові пункти менше, ніж тиждень тому.

Опитування Forsa стало першим великим опитуванням, яке відбулось після суперечливого голосування в Бундестазі за ініціативу лідера ХДС Фрідріха Мерца за посилення міграції, яка пройшла за підтримки "АдН".

Критики звинуватили Мерца та його партію в тому, що вони порушили багаторічну домовленість політичних партій Німеччини не співпрацювати з ультраправими.

Протести проти нового напряму партії ХДС пройшли по всій Німеччині. Деталі читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Альтернатива для канцлера Німеччини.