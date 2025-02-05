Более половины немцев поддерживает сотрудничество с ультраправыми в сфере миграции

Чуть больше половины немецких избирателей одобряют противоречивое решение лидера консерваторов Фридриха Мерца продвигать миграционные реформы в парламенте при поддержке ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдГ").

Таковы результаты опроса, проведенного исследовательским институтом YouGov для dpa, сообщает "Европейская правда".

52% респондентов поддержали шаг Мерца на прошлой неделе, а 38% не поддержали.

Германию всколыхнули протесты после того, как Мерц, похоже, сломал давний "брандмауэр" против сотрудничества с ультраправыми, проголосовав в среду за необязательное к исполнению предложение в Бундестаге, или нижней палате парламента, с помощью голосов "АдН".

Реклама:

Однако опрос, проведенный с пятницы по вторник, показал, что большинство немцев поддерживают эти меры: 63% выступают за то, чтобы возвращать мигрантов без действительного разрешения на въезд в страну на границе, даже если они просят об убежище. Лишь 25% выступили против такой политики.

Несмотря на популярность мер, подавляющее большинство респондентов (62%) не считают, что "АдГ" должна быть включена в правящую коалицию после выборов 23 февраля.

Фридрих Мерц, фаворит на пост следующего канцлера Германии, настаивает на том, что его правоцентристский блок Христианско-демократический союз/Христианско-социальный не будет работать с "АдГ", несмотря на результаты голосования на прошлой неделе. Опрос показал, что 49% респондентов верят Мерцу, а 32% – нет.

Накануне сообщалось, что в опросе Forsa блок ХДС/ХСС до сих пор держит лидерство, но с результатом 28% – это на два процентных пункта меньше, чем неделю назад.

Опрос Forsa стал первым большим опросом, который состоялся после противоречивого голосования в Бундестаге за инициативу лидера ХДС Фридриха Мерца за усиление миграции, которая прошла при поддержке "АдН".

Критики обвинили Мерца и его партию в том, что они нарушили многолетнюю договоренность политических партий Германии не сотрудничать с ультраправыми.

Протесты против нового направления партии ХДС прошли по всей Германии. Детали читайте в материале "ЕвроПравды": Альтернатива для канцлера Германии.