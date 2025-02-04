Опитування показало падіння партії Мерца після співпраці з ультраправими

Підтримка німецького консервативного блоку ХДС/ХСС знизилась після того, як він пішов на ситуативну співпрацю з ультраправою "Альтернативою для Німеччини" в Бундестазі.

Про це свідчать результати опитування агенції Forsa на замовлення телеканалів RTL та n-tv, пише "Європейська правда".

В опитуванні Forsa блок ХДС/ХСС досі тримає лідерство, але з результатом 28% – це на два відсоткові пункти менше, ніж тиждень тому.

На другому і третьому місцях – ультраправа "АдН" і Соціал-демократична партія чинного канцлера Німеччини Олафа Шольца з 20% і 16% відповідно.

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Тим часом дещо покращились результати німецьких "Зелених" і Лівих – 15% і 5% відповідно, в кожного – на один відсотковий пункт більше, ніж тижнем раніше.

Решта німецьких партій в опитуванні Forsa не долають 5-відсотковий прохідний барʼєр.

Зазначимо, що опитування Forsa є першим великим опитуванням, яке відбулось після суперечливого голосування в Бундестазі за ініціативу лідера ХДС Фрідріха Мерца за посилення міграції, яка пройшла за підтримки "АдН".

Критики звинуватили Мерца та його партію в тому, що вони порушили багаторічну домовленість політичних партій Німеччини не співпрацювати з ультраправими.

Протести проти нового напряму партії ХДС пройшли по всій Німеччині. Деталі читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Альтернатива для канцлера Німеччини.