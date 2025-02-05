Парламент Грузії позбавив мандатів майже всіх опозиційних депутатів

Парламент Грузії, легітимність якого не визнають п'ята президентка країни Саломе Зурабішвілі, опозиція і значна частина грузинської громадськості, припинив повноваження 49 опозиційних депутатів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Эхо Кавказа".

Зокрема, припинено повноваження членів "Єдності – Національного руху", "Коаліції за зміни" і "Сильної Грузії".

Підставою для ухвалення відповідного рішення стала їхня вимога про припинення повноважень, з якими вони звернулися до парламенту в листопаді минулого року.

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На цьому етапі в парламенті з 12 мандатами залишається опозиційна партія "Гахарія за Грузію".

Політичне об'єднання експрем'єра Георгія Гахарії, як і інші партії, що подолали прохідний бар'єр на виборах 26 жовтня, називає результати голосування нелегітимними і не бере участі в парламентській діяльності, проте представники цього політичного об'єднання не подавали заяв про припинення своїх повноважень.

Згідно з протоколом ЦВК, за підсумками парламентських виборів 2024 року "Сильна Грузія" отримала 14 мандатів, "Коаліція за зміни" – 19, а "Єдність – Національний рух" – 16 мандатів.

Протести з вимогою проведення нових парламентських виборів проходять у Грузії з листопада 2024 року.

Нагадаємо, у січні Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) визнала наявність у Грузії політв’язнів та закликала до проведення нових виборів.

У відповідь грузинська делегація вирішила піти з ПАРЄ, але Грузія залишається у Раді Європи.

Детальніше на цю тему дивіться у поясненні "ЄП": "Покарання Грузії у ПАРЄ: які санкції наклали та чи будуть нові вибори".