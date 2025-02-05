Парламент Грузии, где нет оппозиции, взялся расследовать "преступления" власти времен Саакашвили

В парламенте Грузии создали следственную комиссию для расследования "преступлений" власти во времена президентства Михеила Саакашвили.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

Депутаты, избранные по спискам "Грузинской мечты", 83 голосами "за" утвердили создание "следственной комиссии по расследованию преступлений, совершенных в период пребывания у власти Единого национального движения.

Комиссия имеет полномочия на три месяца с возможностью удвоения этого срока и должна подготовить выводы, которые передадут в прокуратуру для возбуждения уголовных производств.

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Инициирование "суда" над предыдущей властью было одним из предвыборных обещаний "Грузинской мечты".

Также парламент лишил мандатов оппозиционных депутатов, которые бойкотируют его работу, и в первом чтении одобрил очередные изменения в законодательство, ужесточающие ответственность для участников протестов.