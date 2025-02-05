Парламент Грузії, де немає опозиції, в першому читанні схвалив нові репресивні закони

Парламент Грузії схвалив у першому читанні низку змін до законодавства, що посилюють відповідальність для учасників протесту та за словесні образи посадовців.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Депутати "Грузинської мрії" ухвалили у першому читанні зміни до кримінального, адміністративного кодексу, кодексу про адміністративні правопорушення, закони про поліцію та про масові зібрання.

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Голова комітету з юридичних питань Арчіл Гордуладзе заявив, що зміни ініціюють "для кращого забезпечення безпеки країни, суверенітету і прав людини", та що чинне законодавство не дозволяє "приборкати мережу людей, які не мають нічого спільного з мирним протестом".

Серед іншого, максимальний термін адміністративного арешту зросте з 15 до 60 діб. Зростають терміни адмінарешту і штрафи за "дрібне хуліганство" – статтю, за якою найчастіше затримують протестувальників. Посилюється покарання за спротив поліції, погрози застосування сили чи застосування сили до поліції.

За образу осіб, які обіймають політичну або державну посаду, передбачають штраф у розмірі до 6 тисяч ларі або 2 місяців позбавлення волі. Наразі не зрозуміло, чи йдеться про образи, висловлені напряму, чи будь-які висловлювання у соцмережах або у ЗМІ.

Перед цим "Грузинська мрія" ухвалила низку репресивних законів у грудні 2024 року. Зокрема, тоді учасникам протестів заборонили закривати обличчя, використовувати лазери та піротехніку; посилили штрафи за перекриття доріг та графіті, додали підстави для арешту під час акцій протесту.

Нагадаємо, у неділю на протестах у Тбілісі затримали понад 30 осіб, у тому числі деяких лідерів опозиції. Одного з них, Ніку Мелію, згодом відпустили.

У ЗМІ потрапили кадри жорстокого побиття людей після затримання.