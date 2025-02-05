У Брюсселі відновлюють рух транспорту, який зупиняли після ранкової стрілянини біля станції метро

У Брюсселі почали відновлювати рух метро і трамваїв, який зупиняли після ранкової стрілянини перед однією зі станцій, проте підозрюваних все ще шукають.

Про це повідомляє RTBF, пише "Європейська правда".

У бельгійській столиці відновили нормальну роботу метро і трамвайних маршрутів, які перекрили вранці через стрілянину біля станції "Клемансо".

Бельгійські ЗМІ отримали кадри з камер спостереження станції, на яких можна бачити озброєних автоматами невідомих у балаклавах.

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RTBF RTBF

За першими даними слідства, внаслідок подій ніхто не постраждав. Припускають, що інцидент пов’язаний зі з’ясуванням стосунків між представниками кримінальних угруповань, що займаються наркоторгівлею.

RTBF

Підозрюваних, задля пошуку яких зупиняли метро, досі не виявили. Неофіційно журналісти дізналися, що злочинці скоріш за все залишили інфраструктуру метрополітену майже одразу після подій.

Нагадаємо, 4 лютого у Швеції, внаслідок стрілянини в Рісбергській школі в Еребру загинули 11 людей і багато хто отримав поранення.