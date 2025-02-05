В Брюсселе возобновляют движение транспорта, остановленное после стрельбы утром у станции метро

В Брюсселе начали восстанавливать движение метро и трамваев, которое останавливали после утренней стрельбы перед одной из станций, однако подозреваемых все еще ищут.

Об этом сообщает RTBF, пишет "Европейская правда".

В бельгийской столице возобновили нормальную работу метро и трамвайных маршрутов, которые перекрыли утром из-за стрельбы возле станции "Клемансо".

Бельгийские СМИ получили кадры с камер наблюдения станции, на которых можно видеть вооруженных автоматами неизвестных в балаклавах.

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По первым данным следствия, в результате событий никто не пострадал. Предполагают, что инцидент связан с выяснением отношений между представителями криминальных группировок, занимающихся наркоторговлей.

Подозреваемых, для поиска которых останавливали метро, до сих пор не обнаружили. Неофициально журналисты узнали, что преступники, скорее всего, покинули инфраструктуру метрополитена почти сразу после событий.

Напомним, 4 февраля в Швеции, в результате стрельбы в Рисбергской школе в Эребру погибли 11 человек и многие получили ранения.