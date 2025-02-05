Через стрілянину порушена робота метро Брюсселя, злочинці можуть ховатись у тунелях

Брюссельський метрополітен зіткнувся з серйозними перебоями в роботі в середу вранці після стрілянини біля станції "Клемансо" в Андерлехті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

Компанія STIB, яка керує брюссельським метрополітеном, повідомила, що робота ліній 2 і 6 була перервана на ділянці між станціями біля Європейського парламенту і однією зі станцій метро в Андерлехті. Трамвайні лінії 4, 10, 51 і 82 також не працюють.

Поліція закрила станції "Брюссель Міді", "Делакруа" і "Клемансо", додав оператор метрополітену.

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Правоохоронці заявили, що підозрювані можуть перебувати в тунелях метро, згідно з повідомленням місцевих ЗМІ.

"Відбулася стрілянина. Зображення з камер спостереження показують, що підозрювані втекли в напрямку станції метро "Клемансо", – повідомила виданню Сара Фредерікс, прессекретарка південної поліції Брюсселя.

"З міркувань безпеки нам довелося перекрити лінію метро. Постраждалих немає", – додала вона.

Нагадаємо, 4 лютого у Швеції, внаслідок стрілянини в Рісбергській школі в Еребру загинули 11 людей і багато хто отримав поранення.

Поліція Швеції каже про відсутність доказів, що масовий розстріл був ідеологічно мотивованим.