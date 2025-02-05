Мін’юст: Реєстр збитків від агресії РФ може запрацювати "на повну" до кінця року

У Міністерстві юстиції України розраховують, що до кінця 2025 року до міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ, можна буде подавати заяви вже за всіма категоріями.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв’ю Укрінформу повідомила заступниця міністра юстиції України Інна Богатих.

У Мін'юсті очікують, що до кінця 2025-го року міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, прийматиме заяви за всіма категоріями.

На цей час Реєстр приймає заяви за першими двома категоріями – щодо смерті близького члена сім’ї та щодо пошкодження або знищення житла. За цими категоріями вже подано загалом понад 14 тисяч заяв.

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Посадовиця нагадала, що загалом планують відкрити понад 40 категорій, за якими українці зможуть подати заяви про відшкодування завданих їм збитків внаслідок російської агресії.

"Категорії відкриваються поступово, але я сподіваюся, що у 2025 році буде суттєвий прорив у цьому напрямку. Запуск такого складного міжнародного інструменту займає тривалий час. Забезпечення технічної можливості подання заяв до Реєстру збитків і внесення відповідних змін у нашу нормативну базу залежить, в тому числі, і від швидкості взаємодії державних органів", – пояснила Богатих.

Вона додала, що відкриття кожної категорії потребує певної технічної роботи і координації одразу декількох відомств – Мінцифри, Міністерства юстиції та інших профільних міністерств, що відповідають за конкретну сферу.

"Наприклад, коли ми будемо відкривати таку категорію, як "Розмінування та очищення від нерозірваних боєприпасів", ми будемо співпрацювати, зокрема, з Міністерством оборони та МВС", – пояснила Інна Богатих.

За очікуваннями Мін’юсту, міжнародну угоду щодо створення комісії з розгляду заяв підпишуть до кінця 2025 року.

Єврокомісія вже підготувала проєкт рекомендацій для Ради ЄС з метою взяти участь у створенні Міжнародної комісії з врегулювання претензій для України, яка стане частиною механізму компенсації українцям збитків, спричинених агресією Російської Федерації проти України.

Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України (RD4U), був створений під егідою Ради Європи на виконання Резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/ES-11/5, Він є першим кроком до створення механізму, який забезпечить виплату компенсацій постраждалим від війни.

Угоду про Реєстр збитків від агресії РФ ухвалили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії.

Виконавчим директором Реєстру збитків, який базується в Гаазі, призначили Маркіяна Ключковського.

До Реєстру приєдналися 43 держави та Європейський Союз.