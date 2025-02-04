ЄС візьме участь у створенні комісії з компенсації українцям збитків від війни

Європейська комісія підготувала проект рекомендацій для Ради ЄС з метою взяти участь у створенні Міжнародної комісії з врегулювання претензій для України, яка стане частиною механізму компенсації українцям збитків, спричинених агресією Російської Федерації проти України.

Про це йдеться в тексті проекту рекомендації, підготованого Єврокомісією для затвердження Радою ЄС, який є в розпорядженні "Європейської правди".

Комісія просить в Ради ЄС доручити їй взяти участь у створенні комісії з врегулювання претензій, яка буде розглядати претензії, зареєстровані у Реєстрі збитків від російської агресії.

"Комісія звертається до Ради з проханням надати дозвіл розпочати переговори щодо міжнародного документа про заснування Міжнародної комісії з питань претензій для України… яка розглядатиме, оцінюватиме та прийматиме рішення щодо прийнятних претензій, внесених до Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, та визначатиме розмір компенсації, що підлягає виплаті в кожному конкретному випадку", – йдеться у документі.

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Створення Комісії стане важливим кроком на шляху до виплати компенсацій жертвам війни Росії проти України.

"Участь ЄС в переговорах щодо інструменту створення Комісії з питань претензій повинна бути встановлена рішенням Ради ЄС, що санкціонує початок переговорів, призначає переговірника від ЄС та надає йому директиви", – уточнюється в проекті рекомендації.

У Єврокомісії повідомили, що перший раунд переговорів щодо створення Комісії з питань претензій розпочнеться наприкінці березня 2025 року.

Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України (RD4U), був створений під егідою Ради Європи на виконання Резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/ES-11/5, Він є першим кроком до створення механізму, який забезпечить виплату компенсацій постраждалим від війни.

До Реєстру приєдналися 43 держави та Європейський Союз.

Станом на сьогодні, Реєстр отримав орієнтовно 13000 заяв за категорією "пошкодження або знищення житлового нерухомого майна", із загальною сумою заявлених збитків понад 800 мільйонів євро.

Нагадаємо, угоду про Реєстр збитків від агресії РФ ухвалили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії.

Виконавчим директором Реєстру збитків, який базується в Гаазі, було призначено Маркіяна Ключковського.