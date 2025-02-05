Минюст: Реестр убытков от агрессии РФ может заработать "на полную" до конца года

В Министерстве юстиции Украины рассчитывают, что до конца 2025 года в международный реестр убытков, причиненных агрессией РФ, можно будет подавать заявления уже по всем категориям.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью Укринформу сообщила заместитель министра юстиции Украины Инна Богатых.

В Минюсте ожидают, что до конца 2025-го года международный Реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, будет принимать заявления по всем категориям.

В настоящее время Реестр принимает заявления по первым двум категориям – о смерти близкого члена семьи и о повреждении или уничтожении жилья. По этим категориям уже подано всего более 14 тысяч заявлений.

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Чиновница напомнила, что в целом планируют открыть более 40 категорий, по которым украинцы смогут подать заявления о возмещении причиненных им убытков в результате российской агрессии.

"Категории открываются постепенно, но я надеюсь, что в 2025 году будет существенный прорыв в этом направлении. Запуск такого сложного международного инструмента занимает длительное время. Обеспечение технической возможности подачи заявлений в Реестр убытков и внесение соответствующих изменений в нашу нормативную базу зависит, в том числе, и от скорости взаимодействия государственных органов", – пояснила Богатых.

Открытие каждой категории требует определенной технической работы и координации сразу нескольких ведомств – Минцифры, Министерства юстиции и других профильных министерств, отвечающих за конкретную сферу.

"Например, когда мы будем открывать такую категорию, как "Разминирование и очистка от неразорвавшихся боеприпасов", мы будем сотрудничать, в частности, с Министерством обороны и МВД", – пояснила Инна Богатых.

По ожиданиям Минюста, международное соглашение о создании комиссии по рассмотрению заявлений подпишут до конца 2025 года.

Еврокомиссия уже подготовила проект рекомендаций для Совета ЕС с целью принять участие в создании Международной комиссии по урегулированию претензий для Украины, которая станет частью механизма компенсации украинцам убытков, вызванных агрессией Российской Федерации против Украины.

Реестр убытков, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины (RD4U), был создан под эгидой Совета Европы во исполнение Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/ES-11/5, Он является первым шагом к созданию механизма, который обеспечит выплату компенсаций пострадавшим от войны.

Соглашение о Реестре убытков от агрессии РФ приняли в мае 2023 года на саммите Совета Европы в Исландии.

Исполнительным директором Реестра убытков, который базируется в Гааге, назначили Маркияна Ключковского.

К Реестру присоединились 43 государства и Европейский Союз.